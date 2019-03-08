صور.. ميريام فارس تمارس التمارين الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهاء حجازي: نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت ميريام، في الصور وهي تمارس التمارين الرياضية في حديقة منزلها، ولاقت الصور إعجاب متابعيها. يذكر أن ميريام فارس طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "قومي" باللهجة الخليجية، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني.

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