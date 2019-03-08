كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو العروسة" يسيطر على صدارة يوتيوب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد قائمة الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب سيطرة مستمرة من حلقات مسلسل "أبو العروسة" على المركز الأول.

ينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وعرض الجزء الأول منه قبل شهر رمضان الماضى.

ويشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقى، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، ومن إخراج كمال منصور، وتأليف هانى كمال

مسلسل أبو العروسة، بطولة ​سيد رجب​، ​سوسن بدر​، ولاء الشريف، نرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، محمود حجازي، وكارولين عزمي، ومن إخراج كمال منصور، وتأليف هاني كمال.

- موعد عرض أبو العروسة 2 على قناة "dmc"

العرض الأول : 8 مساءً.

الإعادة الأولى: 3 بعد منتصف الليل.

الإعادة الثانية: 12.30 ظهرًا.

- موعد عرض "أبو العروسة 2" على قناة "dmc دراما".

العرض الأول: 11 مساءً.

الإعادة الأولى: 9 صباحًا.