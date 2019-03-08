شكرا لقرائتكم خبر عن تيريسى جيبسون أحدث المنضمين لفيلم مارفل الجديد Morbius والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجري نجم فيلم "Fast and Furious" تيريسي جيبسون محادثات مع الممثل "جاريد ليتو" لينضم إلى فيلم " Morbius"، وهو فيلم يرتكز على الرجل العنكبوت الشرير الذي يحمل نفس الاسم.

الفيلم سيكون من إخراج دانييل إسبينوزا، بالإضافة إلى النجم مات سميث الذى يشارك في الفيلم، ولم تكشف أي معلومات حول الدور الذى سيلعبه " جيبسون ".

ابتكرا الكاتب روي توماس والفنان جيل كين شخصية " Morbius" التي ظهرت في فيلم "The Amazing Spider-Man # 101" عام 1971.

وكان يدور الفيلم حول شخص عالم حاول علاج نفسه من مرض في الدم، مع نتائج مأساوية، أصبح مصابا بسمات مصاصي الدماء مثل الأنياب والعطش للدماء وانتهى به الأمر يقاتل الرجل العنكبوت، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".