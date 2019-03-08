شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يلغى حفلاته فى أبريل للتفرغ لموسيقى فيلم "الممر".. أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الموسيقار العالمى عمر خيرت إلغاء حفلاته الخاصة بشهر إبريل المقبل، حيث كان مقررا أن يقدم خيرت حفلتين خلال الشهر، واكتفى بحفلتين فقط يومي 12 و13 مارس المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، كذلك تقرر إلغاء حفلتي شهر مايو، والذى كان من المفترض ان يقدمهما خيرت على مسرح سيد درويش فى الأسكندرية .

وجاء قرار الإلغاء نظرا لاقتراب شهر رمضان المبارك مع بداية شهر مايو المقبل، بالإضافة إلى إنشغاله بالموسيقى التصويريه بفيلم "الممر" بطولة النجم أحمد عز، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل .





كما يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلا موسيقيًا على مسرح أوبرا دبى، بصحبة فرقته الموسيقية، وذلك يوم 16 مارس المقبل، ويعد الحفل الثالث لخيرت وفرقته على نفس المسرح.

ومن المقرر أن يقدم "خيرت" مجموعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة منها "ليلة القبض على فاطمة" و"خلى بالك من عقلك" و"عارفة" و"العرافة" و"العطور الساحرة" و"ضمير أبلة حكمت" و"عم أحمد" و"الخواجة عبدالقادر" و"البخيل وأنا" و"100 سنة سينما" و"أطل وجه القمر" و"هويد الليل" و"جيران الهنا" و"عفوًا أيها القانون" و"مافيا" و"فيها حاجة حلوة".



