بالفيديو.. "ولاد الحرام" لوائل كفوري تتجاوز مليون مشاهدة في 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
عبر الفنان اللبناني وائل كفوري، عن سعادته بتحقيق أغنيته الجديدة "ولاد الحرام" لنسبة مشاهدة مرتفعة، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".
ونشر كفوري رابط الأغنية على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، معلقًا: "مليون مشاهدة في 48 ساعة، مليون شكرًا".
"ولاد الحرام" كلمات منير بوعساف، ألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.
ويقول مطلع الأغنية "في شي اسمه وَفا سامِع عَنّو شي، إذا مَنّو بِطَبعَك إنتَ كيف بَدّك تعطيه، في شي اسمه عِشرِة حلوة وسنين وإيّام، ما بيهونو بعمرُن إلّا عا ولاد الحرام".
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