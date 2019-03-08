ميرهان حسين تنشر جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت ميرهان في الصورة بإطلالة مميزة، ولاقت الجلسة إعجاب متابعي ومحبي ميرهان. وعلقت ميرهان على الصور: "أقوى سلاح على الأرض هو سلاح النفس البشرية". جدير بالذكر أن ميرهان حسين تصور حاليا دورها في مسلسل "قيد عائلي" وينتمي لنوعية الأعمال الطويلة، التي ستعرض في 45 حلقة، بطولة الفنانين عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبد الله، سيمون، ميريهان حسين، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، أحمد التهامي، وعدد من الفنانين الشباب.​

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