كوكي تنشر صورة جديدة من "الزوجة 18"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة الشابة كوكي، متابعيها على موقع "إنستجرام"، بصورة من كواليس مسلسلها الجديد "الزوجة 18"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

وتظهر كوكي في الصورة إلى جوار مجموعة من أبطال العمل، منهم: الفنان حسن الرداد، الفنانة سلوى خطاب، الفنانة إيناس كامل.

"الزوجة 18" إخراج مصطفى فكري، وتدور أحداثه حول رجل أعمال يقع في كثير من المشاكل بسبب زيجاته المتعددة.​