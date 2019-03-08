في ذكرى وفاته الـ 55.. تعرف على أهم محطات في حياة عبدالفتاح القصري

يحل اليوم الذكرى السنوية الـ 55 لرحيل النجم القدير عبد الفتاح القصري، حيث ولد يوم السبت الموافق 15 أبريل من عام 1905، بمدينة الجمالية لعائلة ثرية تتاجر في الذهب، وكان يتلقى تعليمه بمدرسة الفرير الفرنسية.
عشق التمثيل منذ صغره وتبناه النجم نجيب الريحاني و طلب منه التفرغ للفن، مما أدى إلى نشب الخلاف بين الفنان الكبير عبد الفتاح القصري و بين والده، حين أظهر رغبته في العمل بالتمثيل، و هو ما جعل الأب يوافق على عمل القصري بالفن مقابل حرمانه من الميراث، فلم يكن هذا إلا دافع حيث حقق نجاحاً هائلاٌ على خشبة المسرح، دفع المنتجين والمخرجين للبحث عنه و التعاقد معه للمشاركة في الأفلام السينمائية.
قدم النجم العريق عبد الفتاح القصري، أكثر من مائة عمل فني أبرزهم: "المعلم بحبح"، "أبو ظريفة"، "حياة الظلام"، "سي عمر"، "انتصار الشباب"، "لو كنت غني"، "أحلام الشباب"، "نداء القلب"، "شهداء الغرام"، "حنان"، "ليلة الجمعة"، "أميرة الأحلام"، "السوق السوداء"، "مجد و دموع"، "الخمسة جنية"، "عود طاقية الإخفاء"، "عروسة للإيجار"، "لعبة الست"، "بنت المعلم"، "عروسة البحر"، "فاطمة"، "أحب الرقص"، "طلاق سعاد هانم"، "الصيت و لا الغني"، "ليلة العيد"، "الستات كدة"، "حدوة حصان"، "ليلة الدخلة"، "أسمر و جميل"، "دموع الفرح"، "معلهش يا زهر"، "قمر 14"، "إسماعيل يس فى بيت الأشباح"، "ابن الحلال"، "فايق و رايق"، "البنات شربات"، "فيروز هانم"، "ليلة الحنة"، "تعال سلم"، "حماتي قنبلة ذرية"، "علي كيفك"، "بيت النتاش"، "عشرة بلدي"، "الدنيا لماتضحك"، "حرام عليك"، "نساء بلا رجال"، "كدبة ابريل"، "اوعي تفكر"، " حسن و مرقص و كوهين"، "الانسة حنفي"، "إسماعيل يس يقابل ريا و سكينة"، "القلب له أحكام"، "إسماعيل يس في متحف الشمع"، "ابن حميدو"، "إسماعيل يس في مستشفى المجانين"، "عايز أحب"، "عمتي فتافيت السكر"، "سلم ع حبايب"، "سكر هانم"، "بنات بحري"، "الحبيب المضروب"، و التي تعد اٌخر أعماله حيث أصيب بالعمي المفاجئ ، فصرخ بعدم قدرته على الرؤية، و اعتقد الجمهور أن هذا الأمر من ضمن أحداث المسرحية فزاد الضحك، بينما أدرك نجم الكوميديا إسماعيل ياسين حقيقة ما أصاب صديقه النجم الراقي عبد الفتاح القصري فسحبه إلى كواليس المسرح، و تبين بعد ذلك أنه نتيجة ارتفاع في ضغط السكر هو سبب فقدانه لبصره، إلا أن تم معالجته في مستشفي قصر العيني و تحسنت حالته قليلاٌ.
تزوج النجم الكوميدي عبد الفتاح القصري، أربع مرات في حياته، كما ظل حلم الإنجاب يراوده، و لم يشغله ذلك عن تألقه و نجاحه و نجوميته، فبعد زواجه للمرة الثالثة أيقن أن هذا الحلم لن يتحقق، ففكر فى تبنى طفل، و هى الفكرة التى رفضتها زوجته الثالثة، و لكنه فى أحد الأيام رأى طفلًا فى الثانية عشرة ينام فى محل البقال
و بعد فترة قصيرة اشتد عليه مرض السكر و دخل في نوبة سكر نقل علي أثرها لمستشفي المبرة، فمكث بها أقل من يوم حيث دخل هناك في غيبوبة سكر.
و في صباح يوم الأحد الموافق 8 مارس من عام 1964، لفظ النجم القدير عبد الفتاح القصري أنفاسه الأخيرة، و صدعت روحه للمولي عز وجل عن عمر يناهز الـ 59 عاماٌ.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاته الـ 55.. تعرف على أهم محطات في حياة عبدالفتاح القصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.