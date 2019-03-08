احلام تعلن عن مفاجأة بشأن حفلها في السعودية

كشفت النجمة الاماراتية احلام عن مفاجأة جديدة لجمهورها في المملكة العربية السعودية وهي إقامة حفل جديد إضافي لها وذلك بعد الإقبال الكبير على شراء تذاكر حفلها الأول المقرر إقامته يوم 21 مارس في الرياض، فيما يقام الحفل الثاني في اليوم التالي 22 مارس في الرياض أيضًا.

وقالت احلام في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: “Moreكل اهلي اهل #السعوديه من شمالها لي جنوبها ومن شرقها لغربها وكل اهلي اهل الخليج ابي اشوفكم ونغني مع بعض انا ماني تحت انا #راس_قمه #احلام_في_الرياض

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