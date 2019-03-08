كتب امير فتحي في الجمعة 8 مارس 2019 03:52 صباحاً -
أعلنت الفنانة العنود الحربي ، لجمهورها عبر حسابها على “إنستقرام” إصابتها بكسر في فمها وشرخ بيدها، لكن لم تذكر تفاصيل الإصابة.
ونشرت “العنود” مقطع فيديو وصورًا ترصد من خلالها حجم الإصابة وظهرت ببعض رتوش بيدها وتورم بفمها وعلقت على الفيديو قائلة: “الحمد الله على كل حال وقدر الله و ما شاء فعل.. بس والله كسر في الخشم وإيدي انكسرت”.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. العنود الحربي تتعرض لكسر في فمها ويدها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.