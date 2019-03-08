شاهد.. العنود الحربي تتعرض لكسر في فمها ويدها!

أعلنت الفنانة العنود الحربي ، لجمهورها عبر حسابها على “إنستقرام” إصابتها بكسر في فمها وشرخ بيدها، لكن لم تذكر تفاصيل الإصابة.

ونشرت “العنود” مقطع فيديو وصورًا ترصد من خلالها حجم الإصابة وظهرت ببعض رتوش بيدها وتورم بفمها وعلقت على الفيديو قائلة: “الحمد الله على كل حال وقدر الله و ما شاء فعل.. بس والله كسر في الخشم وإيدي انكسرت”.