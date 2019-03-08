سما المصري: ” المصريين عايزين يعيشوا عيشة ابو لهب ويموتوا ذي الصحابه”!

سما المصري

كشفت الفنانة سما المصري عن تلقيها أكثر من 100 ألف سؤال على صفحتها على انستغرام خلال 10 ساعات فقط.

ونشرت “المصري” صورًا من الأسئلة التي استقبلتها خلال 10 ساعات، وعلق عليها قائلة: “يااامااااشااااء الللله….تقريبا في عشر ساعات من قبل الفجر امبارح لحد دلوقتي جالي فوق ال (( ١٠٠٠٠٠ )) مائه الف سؤال في الستوري وفي وقت مفروض الناس كلها نايمه فيه ولسه شغالين اسئله ليا لحد دلوقتي…ياسلاااام طول عمري اقول الشعب المصري دا متدين بطبعه …لا احنا النهارده باه بالليل علي الساعه ١٠ كده بالليل تسألوا اسئله جديده جريئه برضو وانا تنحه بارد برد أجرا من اسئلتكم والنهارده الخميس باه عيد ميلاد ابليس انتوا فاهمين طبعا…اللي اكتشفته أن المصريين عايزين يعيشوا عيشه ابو لهب ويموتوا ذي الصحابه… اه والله…..شعب متديييييين…انا برضو ذيكم عايشه عيشه ابو لهب وام ابو لهب كمان

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