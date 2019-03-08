مريم أوزيرلي أكثر جرأة في حفل تنصيبها وجه إعلاني لماركة أحذية عالمية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اقامت إحدى ماركات الأحذية العالمية، حفلاً كبيراً، اعلنت من خلاله، تنصيب النجمة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» كوجه إعلاني لها.

نجمة «حريم السلطان» اختارت للحفل، طلّة جريئة، ارتدت فيها فستان فضي مشقوق بشكل مثير، في الوقت الذي رفعت فيه شعرها للخلف بتسريحة أنيقة، وكان لافتاً الورود المبهجة التي ملأت قاعة الحفل، وحتى قالب الكيك الأنيق الذي قطعته الفنانة التركية بنفسها أمام الكاميرات.

يُذكر أن مصادر صحفية كانت قد كشفت عن تقاضي النجمة التركية أجراً يصل إلى 330 ألف يورو، بما يعادل مليون ليرة تركية، مقابل الحملة الإعلانية التي ستصورها لصالح شركة الأحذية.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» في موسمه الثاني، آخر أعمال مريم أوزيرلي الدرامية، كما طُرح لها خلال الفترة الماضية، فيليمن هما «الطرف الآخر» أمام النجمين أوزجان دينيز واسلي أنفر، وفيلم «جنكيز رجائي» أمام الفنان كينان أميرزالي.