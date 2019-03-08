صور.. سارة علي خان تحتفل بعيد ميلاد شقيقها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

احتفلت الممثلة الصاعدة سارة علي خان بعيد ميلاد شقيقها إبراهيم البالغ من العمر 18 عامًا، نشرت شقيقته صورتين على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

ممثلة Kedarnath علقت على صورها مع شقيقها، وتمنت له عيد ميلاد سعيد تمامًا كما يفعل الإخوة في مثل هذا الموقف ووصفته بأنه الأخ الأفضل على الإطلاق: “أسعد عيد ميلاد لأفضل أخ في العالم، أشكرك على وجودك دائمًا”.

وفي سياق مختلف، يدور الفضول حول إبراهيم علي خان -ابن النجم الهندي الكبير سيف علي خان والممثلة امريتا سينج، دائمًا- بشكل عالٍ، مع ظهور صور له على الإنترنت بشكل متكرر، حيث يؤكد الجمهور بشكل كبير مدى التطابق والتشابه الذي يتمتع به المراهق ووالده سيف.

من ناحية أخرى، انتقلت سارة مؤخراً من منزلها حيث اعتادت أن تعيش مع أمها أمريتا سينغ وإبراهيم، وعلى جبهة العمل ، شوهدت الممثلة في فيلم “سيمبا” مع النجم رانفير سينج Simmba Ranveer، و المخرج روهيت شيتي Rohit Shetty، وقد استطاع حصد جزء كبير من كعكة شباك التذاكر ، والى جانب ذلك لا تزال تنتظر سارة تصوير مشاهد أحدث أعمالها مع كارتيك اريان.