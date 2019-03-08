شائعة الحب بين النجمة التركية ديميت أوزديمير وجان يامان تشتعل مجدداً بسبب حفل عشاء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

النجاح الكبير والشعبية الواسعة التي حققتها الفنانة التركية ديميت أوزديمير، والنجم جان يامان في مسلسلهما «الطائر المبكر»، صاحبه شائعة قوية بوجود قصة حب بين الثنائي على أرض الواقع.

ورغم نفي ديميت وجان أكثر من مرة هذه الشائعة، إلا أن فانز النجمين، ومحبي المسلسل دائماً ما ينشرون صور للثنائي في كواليس العمل، تعكس مدى انسجام الثنائي خلال تصوير المسلسل.

شائعة الحب بين ديميت وجان اشتعلت مجدداً، ولكن بشكل أكبر، حيث التقطت عدسات الباباراتزي النجمين بعد خروجهما من سهرة عشاء عائلية جمعت جان يامان بالممثلة التركية وعائلتها في مطعم الشيف التركي الشهير «نصرت»، الأمر الذي اعتبره البعض، خطوة أولى نحو تخطيط النجمين لإعلان علاقتهما العاطفية بشكل رسمي.

ديميت سبق ونفت علاقتها بجان بعد انفصالها عن حبيبها السابق سيجكين أوزديمير، حيث قالت: «لا يوجد علاقة حب بيني وبين جان، نحن اصدقاء فقط.. أنا لم أخن سيجكين.. نحن جربنا ولم ينفع الأمر.. نحن منشغلين جداً بعملنا ولا نلتقي.. هذا يعني أن علاقتنا لهذا القدر فقط».

يُذكر أن ديميت سبق وارتبطت بالنجم التركي يوسف جيم الذي شاركها بطولة مسلسل «رائحة الفراولة أو صدفة» عام 2014، كما ارتبطت بعده لاشهر قليلة بلاعب كرة القدم التركي أوغوزخان أوزيعقوب.