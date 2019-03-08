في عيد ميلادها الـ44.. صورة لحنان ترك مع والدها في الطفولة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفالا بعيد ميلادها، شاركت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك جمهورها عبر حسابها الخاص في صورة لها مع والدها في الطفولة.

حنان ترك ظهرت مع والدها في الصورة وهي مازالت رضيعة، وحازت صورتها على إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر حسابها على موقع «أنستجرام».

الفنان المعتزلة من مواليد شهر مارس عام 1975، وهي أكملت هذا العام 44 عاما، بدأت حنان حياتها الفنية من خلال رقص الباليه، كما ظهرت كموديل في عدد من الكليبات.

حنان أثبتت جدارتها كممثلة بعد أن شاركت في فيلم «لاغبة متوحشة»، وتوالت بطولاتها بعد ذلك في السينما وحجزت لها قاعدة جماهيرية عريضة وظلت لسنوات المنافس الأول لمنى زكي، حتى ظهرت منة شلبي.

من أهم أعمالها في السينما: «سهر الليالي، جواز بقرار جمهوري، جاءنا البيان التالي، الآخر، العاصفة، ديل السمكة»، وغيرها من الأعمال الناجحة، وفاجأت الجمهور بارتداء الحجاب عام 2006.

حنان ظلت لسنوات لم تستطع مقاومة حبها الشديد للتمثيل مما دفعها لتقديم أعمال درامية ناجحة بالحجاب ومنها: «هانم بنت باشا، نونة المأذونة، الأخت تريز، القطة العميا»، حتى قررت أن تعتزل بشكل نهائي عام 2012.