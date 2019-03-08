- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك النجم اللبناني زياد برجي محبيه بمقطع فيديو طريف، أعرب من خلاله عن سعادته بكون أول كلمة ينطقها ابنه كانت «بابا».
زياد نشر فيديو لابنه «يوسف»، ظهر فيه يردد كلمة «بابا»، وكتب معلقاً عليه: «تقبر عيون البابا.. يا قلبي أنت.. اول كلمة ليوسف حبيبي بابا / سناء ما تزعلي صرنا صلح نور قالت ماما اول كلمة»، حيث لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً بين فانز الفنان اللبناني، الذين اعربوا عن اعجابهم بطرافة الفيديو، داعين الله أن يحفظ للفنان ابنه.
يوسف، هو الابن الثاني لزياد برجي من زوجته المغربية سناء، والذي رزق به في أغسطس الماضي، وكان قد رُزق بمولودته الأولى «نور» في أكتوبر عام 2015.
من ناحية أخرى، يجهز زياد برجي لعمل غنائي جديد يتعاون فيه مع النجم السوري جورج وسوف، كما أنه يستعد لإحياء حفل غنائي بولاية نيوجيرسي الأمريكية يوم 30 مارس المقبل.
يُذكر أن زياد حقق شعبية وجماهيرية عريضة على الساحة الغنائية خلال الفترة القصيرة الماضي، بعد نجاح أغنية «شو حلو»، والتي تخطت حاجز 175 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، كما تخطت أغنيته الجديدة «مش طايق»، حاجز الـ14 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، وكذلك أغنية «قاعد على قلبك»، التي تخطت نسبة مشاهدتها 2 مليون مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول كلمة نطقها ابن زياد برجي «بابا».. فيديو طريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.