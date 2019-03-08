ميس حمدان في نسخة «بلدي» من «سنو وايت»!.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

داعبت الفنانة الأردنية ميس حمدان متابعيها بصورة طريفة، ظهرت فيها متقمصة الشخصية الكارتونية الشهيرة «سنو وايت» أو «بيضاء الثلج».

ميس اعربت عن دهشتها من تشبيهها في هذا الـ«لوك» بـ«سنو وايت»، وكتبت معلقة على الصورة: «آخر حاجه كان ممكن اتصورها أني اطلع شبه سنو وايت بس النسخه البلدي ...مين شايف أني شبهها في الصوره دي ؟؟؟»، حيث لاقت الصورة تفاعلاً قوياً بين فانز الفنانة الشابة، حتى أن البعض نصحها بالتفكير في عمل فني كوميدي، تجسد من خلاله هذه الشخصية الكارتونية العالمية، متوقعين أن تبدع ميس في تقديمه، خاصة أنها تتمتع بخفة ظل كبيرة.

من ناحية أخرى، انتهت ميس حمدان من تصوير مشاهدها في مسلسل «أيام العسل» من تأليف فاروق الشعيبي، وإخراج أحمد أنور، حيث تحل ميس كضيفة في حلقة من العمل المقرر أن يعرض على إحدى منصات الانترنت. يُذكر أن ميس حمدان نافست في الموسم الرمضاني الماضي بالمسلسل البدوي «نوف» وهو من تأليف تأليف سارة سوار الدهب، وإخراج رولا حجه، وشاركت ميس في بطولته أمام؛ عبير عيسى، محمد العبادي، جولييت عوّاد، جميل براهمة، محمد المجالي، علا مضاعين، عبدالكريم الجراح، رانيا فهد، محمد الضمور، شاكر جابر، منيا وسام البريحي، ماجد الزواهرة، رفعت النجار، منذر مصطفى، رناد ثلجي، زيد مصطفى، عمر حلمي، رسمية عبده، هشام هنيدي، داوود جلاجل، عبدالكريم القواسمي وغيرهم.