ديو غنائي لوليد الحلاني مع عاملة المنزل في المطبخ.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن منزل عاصي الحلاني ملئ بالمواهب الفنية، فبعد أن اقتحمت ابنته ماريتا عالم الغناء، لحقها شقيقها الوليد، واطلق أول أغنية في مشواره الاحترافي، وقد كشف الأخير عن موهبة أخرى تترعرع في منزل الحلاني، وصاحبتها عاملة منزلية.

الوليد الذي فاز حديثاً بالمركز الأول في برنامج «ديو المشاهير» بنسخته السادسة، دخل مطبخ المنزل، فوجد إحدى العاملات تؤدي أغنيته الجديدة «عم يسألوا»، وهو الموقف الذي سجله بالكاميرا، قبل أن تكتشف العاملة دخول نجل الحلاني للمطبخ، حيث شاركها الأخير الغناء، وكتب معلقاً على الفيديو: «ولا أهضم».

متابعو الوليد تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، مثنيين على طريقة تعامله الراقي مع العاملة، كما هنأوه على نجاح أغنيته الأولى، وانتشارها بهذا الشكل.

يُذكر أن عاصي الحلاني صرح مؤخراً أن أغنية «عم يسألوا» كان من المفترض أن تكون له، إلا أنه قرر أن يغنيها الوليد، حيث فاجأ النجم اللبناني ابنه، وقرر طرحها بصوته كهدية بعد فوزه بـ«ديو المشاهير».

من ناحية أخرى، طرح عاصي الحلاني كليب جديد لأغنية «شو بخاف عليكي» والتي صورها بعدسة المخرج عادل سرحان بالمكسيك.