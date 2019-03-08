أول تعليق لوالد هنا شيحة على شائعات انفصال ابنته عن زوجها أحمد فلوكس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتشرت مؤخرا عدد من الشائعات التي تشكك في انفصال الفنانة المصرية هنا شيحة عن زوجها الفنان أحمد فلوكس.

الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد هنا، عبر عن استيائه الشديد من إطلاق هذه الشائعات على ابنته وزوجها، مؤكدا أن كل ما تردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

والد الفنانة المصرية نفى وجود أي خلافات بين ابنته وزوجها الفنان أحمد فلوكس، مشددا على أن ابنته ما زالت تعيش في منزل الزوجية.

وكانت هنا قد قررت نفي هذه الشائعات تماما، وقامت على الفور بنشر صورة لها مع زوجها عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وقام فلوكس بنشر صورة أيضا لهما في نفس التوقيت، وكان كليهما يضحك في الصورة.

كما قامت الفنانة بشرى بنشر مقطع فيديو من منزل هنا وفلوكس، حيث أكدت أنها قررت أن تذهب إلى منزل صديقيها للتأكد من الخبر بنفسها، وعلقت عليه بقولها: “هنا وأحمد بخير الحمد لله بس هنا تعبانة جدا عندها برد وحساسية شديدة وانا فرحانة ان الطلاق طلع فشنك”.

وكانت الفنانة هنا شيحة قد احتفلت بعقد قرانها على الفنان أحمد فلوكس في شهر أكتوبر العام الماضي وسط حضور شقيقات هنا حلا شيحة ورشا شيحة ومايا شيحة ووالديها، كما حضر الفنان فاروق فلوكس.