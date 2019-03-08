ميار الغيطي تحتفل بعيد ميلادها مع والدها الإعلامي الشهير وزوجته.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة الشابة ميار الغيطي بعيد ميلادها في أجواء عائلية في حفل أقيم داخل أحد الكافيهات الكبرى بمدينة الشيخ زايد.

الحفل حضره والد ميار السيناريست المصري محمد الغيطي وزوجته الإعلامية منى الغيطي، فيما تغيبت ابنته الفنانة مي الغيطي، شقيقة ميار.

كما شهد الحفل حضور عدد من فريق عمل مسلسل “ياسمينا”، تأليف محمد الغيطي، ومنهم المخرج عبد العزيز حشاد، والفنان حازم سمير، ومحمد حمزة، ومجموعة من أعضاء شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع، والمخرج المنفذ البرنس عبد العال، والمنتج الفني مصطفى رجائي، وأحمد حمدي، وغيرهم.

وقد فاجأ الحضور الغيطي بتورتة عيد ميلاد مميزة، كتب عليها اسمه، وحملت عددا من صوره، بالإضافة لمجسم للكلاكيت، والتقط الإعلامي عدد من الصور مع زوجته وابنته وفريق عمل مسلسله الجديد.

ومسلسل “ياسمينا” من بطولة الفنانة فيفي عبده، والفنانة حورية فرغلي، والفنانة عزة مجاهد، والفنانة ميار الغيطي، والفنان سامح الصريطي، والفنانة سهر الصايغ، والفنان أحمد كرارة، والفنان حازم سمير، والفنان شريف عمر، والفنان حسام الجندي، والفنان محمد حمزة وغيرهم، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل حول الحياة السرية للغجر، و”الديب ويب”، وشبكات المافيا العالمية.