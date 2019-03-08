عملية تجميل غير متوقعة لساندي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية ساندي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

ساندي نشرت صور لها من عيادة طبيب التجميل، حيث استخدمت الفنانة تقنية جديدة يتم استخدامها لشد «اللغد»، وعلقت قائلة: «استخدم تقنية جديدة لشد اللغد»، ووجهت الشكر لطبيب التجميل.

الصور التي نشرتها ساندي سببت حالة من الجدل والخلاف بين الجمهور، فالبعض سخر من قيامها بهذا الإجراء التجميلي وخاصة أنها ليست في حاجة إليه، بينما سأل الجمهور بطرافة: «أين اللغد».

ساندي احتفلت مؤخرا بعض فيلمها الجديد «عيش حياتك» في السينمات وحضر العرض الأول للفيلم عدد من النجوم ومن بينهم محمد رياض، سعد الصغير، هاني رمزي، ونضال الشافعي.

وفيلم “عيش حياتك” من بطولة الفنان سامح حسين، والفنانة ساندي، والفنانة سامية الطرابلسي، والفنان أحمد حلاوه، والفنان حامد الشراب، وإخراج تامر بسيوني، وإنتاج رويال صن للإنتاج الفني.

ساندي عادت مؤخرا لنشاطها الفني بشكل طبيعي بعد استعادة رشاقتها إثر إنجاب طفلها الأول رايت من زوجها حازم كتانة، والذي ارتبطت به في مايو عام 2017.