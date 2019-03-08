- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شاركت الفنانة المصرية ساندي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
ساندي نشرت صور لها من عيادة طبيب التجميل، حيث استخدمت الفنانة تقنية جديدة يتم استخدامها لشد «اللغد»، وعلقت قائلة: «استخدم تقنية جديدة لشد اللغد»، ووجهت الشكر لطبيب التجميل.
الصور التي نشرتها ساندي سببت حالة من الجدل والخلاف بين الجمهور، فالبعض سخر من قيامها بهذا الإجراء التجميلي وخاصة أنها ليست في حاجة إليه، بينما سأل الجمهور بطرافة: «أين اللغد».
ساندي احتفلت مؤخرا بعض فيلمها الجديد «عيش حياتك» في السينمات وحضر العرض الأول للفيلم عدد من النجوم ومن بينهم محمد رياض، سعد الصغير، هاني رمزي، ونضال الشافعي.
وفيلم “عيش حياتك” من بطولة الفنان سامح حسين، والفنانة ساندي، والفنانة سامية الطرابلسي، والفنان أحمد حلاوه، والفنان حامد الشراب، وإخراج تامر بسيوني، وإنتاج رويال صن للإنتاج الفني.
ساندي عادت مؤخرا لنشاطها الفني بشكل طبيعي بعد استعادة رشاقتها إثر إنجاب طفلها الأول رايت من زوجها حازم كتانة، والذي ارتبطت به في مايو عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر عملية تجميل غير متوقعة لساندي.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.