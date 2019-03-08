أمينة خليل ترافق والدتها في رحلة علاج خارج مصر بعد تدهور حالتها الصحية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة المصرية أمينة خليل تأجيل تصوير مشاهدها في مسلسل “قابيل”، وذلك من أجل السفر مع والدتها في رحلة علاج بالخارج، وذلك بعد تدهور صحة والدتها خلال الفترة الماضية.

وكانت والدة الفنانة المصرية قد دخلت مؤخرا أحد المستشفيات في مصر وهي في حالة سيئة بعد سماعها خبر وفاة والدتها، وتدهورت الحالة الصحية لها مع مرور الوقت، وهو ما دفع الأطباء إلى الاقتراح على أمينة خليل أن تسافر بها إلى خارج البلاد للعلاج.

الفنانة المصرية اضطرت لإلغاء كافة ارتباطاتها الفنية، وتأجيل تصوير مشاهدها في مسلسل “قابيل”، للفر مع والدتها والاطمئنان على صحتها.

ومسلسل “قابيل” يشارك في بطولته كل من الفنان محمد فراج، والفنان محمد ممدوح، والفنانة أمينة خليل، والفنان أحمد كمال، والفنان علي الطيب، والفنانة نهى عابدين، وهو من تأليف مصطفى صقر، والمخرج كريم الشناوي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث تقع جريمة قتل، ويتولى أحد محققي الشرطة التحقيق والبحث عن القاتل، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.