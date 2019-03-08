ويزو تظهر بلوك غجري.. هل يليق بها؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة الشابة ونجمة «مسرح مصر» دينا محسن الشهيرة بـ «ويزو»، جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

دينا ظهرت في الصور بلوك جديد، حيث قامت مؤخرا بقص شعرها الطويل، وعلقت على الصور بعلامة المقص، كما غيرت لون شعرها.

جمهور الفنانة الشابة اختلف حول الشكل الذي ظهرت به، حيث أعجب بعض الجمهور به وتغزل فيها من خلال التعليقات، بينما رأى البعض الآخر أن الشعر الطويل كان أجمل عليها.

لوك الشعر القصير مستمر مع النجمات منذ عام 2018، حيث قامت الفنانة لقاء الخميسي مؤخرا بقص شعرها، كما سبقتها في ذلك روبي ومنى زكي، وأنغان، ومنة شلبي.

دينا محسن حققت شهرة واسعة بعد مشاركتها في «مسرح مصر»، وكانت نموذج للفتاة زائدة الوزن التي تستطيع ان تتحرك بسهولة على المسرح وترقص بحرفية، وشاركت بع ذلك في العديد من الأعمال الفنية.

ويزو أعلنت مؤخرا أنها تنتظر طفلها الاول من زوجها شريف حسني، والذي تزوجت منه في عام 2017، بحضور نجوم الوسط الفني.