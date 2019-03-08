أبناء غادة عادل بدونها في رحلة استجمام مع والدهم في لندن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رغم انفصال الفنانة المصرية غادة عادل وزوجها المخرج مجدي الهواري مازالت علاقة الصداقة قائمة بينهما وخاصة أنه يجمعهما 5 أولاد.

المخرج المصري مجدي الهواري شارك جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام» في صور له مع أولاده، حيث سافر معهم في رحلة للاستجمام في لندن.

ابنا غادة عادل حمزة وعبدالله نشروا صور عبر حساباتهم الشخصية مع والدهم أثناء التجول في لندن، وعبروا عن إعجابهم بالعاصمة البريطانية، بينما أكدوا أنهم يفتقدون وجود شقيقهم محمد معهم.

الجمهور عبر عن إعجابه الشديد بالصور وحملت التعليقات عدد من الأمنيات للم شمل الأسرة مجددا بعودة المخرج مجدي الهواري لزوجته غادة عادل.

غادة عادل أعلنت انفصالها عن المخرج مجدي الهواري نهاية العام الماضي، وقالت إن الانفصال تم منذ شهور، ولكنها تكتمت على الخبر احتراما لرغبة زوجها السابق.

مجدي الهواري آخر أعماله هي مسرحية «3 أيام في الساحل»، مع الفنان محمد هنيدي وبيومي فؤاد، بينما تقوم غادة بتصوير مسلسل «وبينا ميعاد»، مع رانيا يوسف.