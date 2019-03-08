محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لسيناريو فيلمه الجديد"خيال مآتة". الفيلم من تأليف السيناريست الكبير عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي. وعلق حلمي على الصورة: "قريبًا". يُذكر أن الفنان أحمد حلمي يشارك حاليا في برنامج "أراب جوت تالنت"، و يعود حلمي بفيلم "خيال مآتة" للسينما بعد غياب الفترة الماضية منذ آخر أفلامه "لف ودوران" في 2016.​

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حلمي ينشر صورة لسيناريو "خيال مآتة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.