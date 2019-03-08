محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
قال الفنان وليد توفيق، إن فضل شاكر، الجميع أحب صوته وكان وجورج وسوف يحبان سماعه.
وأضاف وليد توفيق، خلال لقائه ببرنامج "تحت السيطرة" مع الإعلامية أروى المذاع عبر قناة "النهار"، أن الكثير من الشعب اللبناني موجوع من فضل شاكر بسبب الشهداء الذين تسبب في إراقة دمائهم.
وأكد وليد توفيق، أن فضل شاكر عليه أن يسلم نفسه للقضاء حتى يثبت براءته، موضحًا، أن الوطن العربي يحب فضل شاكر ولا يعلق على قضيته لأن القضية هم لبناني فقط لا غير.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وليد توفيق ينصح فضل شاكر بتسليم نفسه للشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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