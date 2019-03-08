فيديو طريف… سيدة سورية تنفجر غضبا: “واحدة العمى ضربك واحدة الله لا يشبعك”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لسيدة تتحدث باللهجة السورية عن تعدد الزوجات.

وبدأت السيدة في الفيديو حديثها بشكل جدي بالاية الكريمة “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ” لتتابع “اخواني المؤمنين اخواتي المؤمنات عندما شعر ادم عليه السلام بالوحدة خلق الله سبحانه وتعالي له امرأة واحدة”.

غير ان كلامها اتخذ منحا اخر بعد ذلك اذ تابعت: “نعم واحدة يا ابو عيون زايغة واحدة يبعتلك حمى تسلق بدنك واحدة العمى ضربك واحدة الله لا يشبعك واحدة يبليك بقتلك”.