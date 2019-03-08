هنا شيحة تعلن عن موعد افتتاح المعرض التشكيلي لوالدها

تدعم الفنانة هنا شيحة، والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، الذي يحتفل بافتتاح معرضه الجديد يوم الأحد الموافق 17 مارس.

ونشرت "هنا" صورة لعمل فني من أعمال والدها، وعلقت: "ترقبوا افتتاح معرض الفنان القدير أحمد شيحة، في متحف محمود خليل وحرمه بالدقي يوم ١٧ مارس الساعة ٧ مساء، الفنان أحمد شيحة حائز على جائزة الدولة التقديرية للفنون".

ويذكر أن آخر أعمال هنا شيحة فيلم "الديزل" وهو من بطولة محمد رمضان، ياسمين صبري، فتحي عبدالوهاب، ومن إخراج كريم السبكي.

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