شمس الكويتية تحيي حفلًا غنائيًا في دبي منتصف الشهر الجاري

تحيي المطربة الكويتية شمس، حفلًا غنائيًا بمدينة دبي الإماراتية، يوم الجمعة الموافق 15 من مارس الجاري، وذلك بأحد الفنادق الكبرى في دبي.

ويذكر أن آخر أعمال شمس كانت أغنية "ابن الـ"، وهي من كلمات الغيم، ألحان فراس الشذر، وتوزيع مهند غازي، والكليب من إخراج محمد عبدالعظيم.

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