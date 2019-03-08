"ولاد الحرام" لوائل كفوري تتصدر قائمة المشاهدات في "يوتيوب"

أعلن المطرب وائل كفوري تصدر أغنيته الجديدة "ولاد الحرام" قائمة المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق وائل قائلًا: "تصدر ولاد الحرام في 10 دول، شكرًا لدعمكم". ومن الجدير بالذكر، أن وائل طرح أغنيته "ولاد الحرام" منذ يومين على قناته الرسمية عبر "يوتيوب"، وتخطى عدد مشاهداتها المليون مشاهدة قد يهمك أيضاً : وائل كفوري يكشف حقيقة عدم تفاعله مع مرض إليسا vوائل يكشف تفاصيل خاصة عن حياته الشخصية في"تخاريف"

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