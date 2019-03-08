وائل جسار ضيف الفنانة لطيفة في "يلاّ نغني" "السبت"على"MBC مصر"

القاهرة - سارة عبد الستار
تستضيف النجمة لطيفة في برنامج المنوعات الضخم "يلا نغني" "السبت" في تمام الخامسة والنصف مساءً على "MBC مصر"، النجم وائل جسار، الذي يُقدم خلال السهرة عدد من الأغاني منها "ليلة إمبارح مجاليش نوم" لسيد مكاوي، و"مالي وأنا مالي" لوردة، و"أعز الحبايب" لصابر الرباعي، وغيرها من الأغاني الشهيرة بالإضافة لعدد من أبرز أغانية ومنها أغنية "مشيت خلاص.
وبرنامج "يلا نغني" تجربة فنية ممُميزة تُقدمها الفنانة لطيفة عبر شاشة "MBC مصر"، في سهرة كل سبت، ويركز البرنامج على إستقبال كبار النجوم في كل حلقة في حوار بين أصدقاء، ويتم تسليط الضوء من خلالها على عمالقة الفن العربي وكبار شعرائه وملحنيه وموسيقييه الذين تركوا أثراً بالغاً في الغناء الشرقي الأصيل، والوقوف على إبداعاتهم، ومحاولة معرفة أسرار نجاح هذه الأغاني، وكيفية التحضير والإعداد لها، وما رافقها من قصص وأسرار، كما سيقدّم النجوم ضيوف البرنامج عدداً من الأغنيات الشهيرة بأصواتهم، وتشترك النجمة لطيفة في تقديم جانب من هذه الأغاني.
يُعرض برنامج "يلا نغني" على " MBCمصر" مساء كل سبت وتعُرض هذه الحلقة من برنامج "يلا نغني" السبت 9 مارس 2019 الساعة 5:30 مساءً على "MBC مصر".
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