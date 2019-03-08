شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أزمات واجهت الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية العديد من الأزمات منذ انطلاقه 2 مارس الماضى، بدءا من قرار تخفيض الدعم للمهرجانات بنسبة 40 % وعلى رأسها مهرجان شرم الشيخ، نهاية بضعف الإقبال على عروض الأفلام، وهى الدورة التى يترأسها المخرج الكبير مجدى أحمد على، وفى السطور التالية نلقى الضور على أبرز تلك العقبات...

خفض الدعم 40 %

قرر رئيس مجلس الوزراء تقنين أوضاع المهرجانات وتوحيد الدعم الحكومى المخصص لها، وهو ما تسبب فى تخفيض ميزانيات الدعم لـ40% من ميزانية المهرجان، بعدما كانت تعتمد على الدعم من جهات متعددة، مثل وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة كصندوق التنمية الثقافية وقطاع العلاقات الخارجية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.

القرار أثر على قدرة مهرجان شرم الشيخ على تأجير الأفلام أو دفع أجور الفنيين أو العاملين بجانب تأخر تحصيل تلك المبالغ، إلا أن محافظ جنوب سيناء كان له دور تسهيل إجراءات حجز الفنادق وأماكن إقامة حفلى الافتتاح والختام، ولولاه لتعقدت الأمور ، كما أثر القرار على عدد ضيوف الدورة الثالثة من الأجانب، كما أن بعض الممولين سحبوا حجرات فندقية، وطائرات تم التعاقد عليها لنقل الضيوف متحججين بالظروف – بحسب رئيس المهرجان -

محضر من مخرج The Crewضد إدارة المهرجان

ثانى الأزمات التى واجهت مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية كانت فى حفل الافتتاح، إذ حرر المخرج إسلام رسمى مخرج فيلم The Crew – فيلم الافتتاح - محضرا رسميا حمل رقم 663 لعام 2019 إدارى أول شرم الشيخ، وذلك بسبب قيام المهرجان بعرض الفيلم بالمهرجان رغم انسحابه ودون إرادته.

وقال إسلام رسمى، إن المهرجان عرض الفيلم دون إرادته، كما أن لديه عددا من مقاطع الفيديو المصورة من داخل قاعة عرض الفيلم، وهو ما يؤكد أن الفيلم تعرض للقرصنة من قبل الحاضرين للعرض، وقاموا بتصوير الفيلم بالفيديو وهى المسئولية التى تقع على إدارة المهرجان والمنظمين للعرض – بحسب البيان -

وأضاف رسمى، أن المهرجان عرض نسخة قليلة الجودة كان قد قدمها للمهرجان لمشاهدتها وإجازة الفيلم للعرض بالمهرجان بنسخة عالية الجودة، وهى النسخة التى سحبها من المهرجان لضمان عدم عرض الفيلم إلا أن إدارة المهرجان عرضت النسخة قليلة الجودة.

"The Crew" يتناول مراحل صناعة الأفلام السينمائية، منذ ولادة الفكرة، حتى عرضها بدور العرض، بشكل سلس ومبسط، ويجسدها نخبة من نجوم السينما المصرية وصناعها، بطولة يسرا، أحمد حلمى، منى زكى، شريف منير، بالإضافة إلى كبار صناع السينما فى مصر، على رأسهم وحيد حامد، جابى خورى، ومدحت العدل، وتامر حبيب، وشريف عرفة، وهادى الباجورى، وهشام نزيه، وسيناريو محمد نبيل وإسلام رسمى، تصوير تامر الحسينى، مونتاج محمود سمير.

بُعد مسافة إقامة الصحفيين عن مكان الفعاليات

فوجئ الصحفيون المكلفون بتغطية فعاليات المهرجان، ببعد المسافة بين فنادق إقامتهم والفعاليات، إذ بلغت المسافة قرابة 30 كيلومترا، مما اضطر بعضهم إلى مغادرة المهرجان، بينما حوال المخرج مجدى أحمد على إقناعهم بالظروف الإنتاجية الصعبة والإمكانيات المحدودة.

انسحاب أعضاء الورش المقامة على هامش المهرجان

انسحب بعض المشاركين فى ورش صناعة الأفلام وذلك نظرا للظروف الصعبة التى يتعرض لها المهرجان قبل افتتاحه لكن هناك مشاركين آخرين أنجزوا مهامهم.

ضعف الحضور

شهدت صالة العرض المكشوف للأفلام القصيرة المقام على هامش مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، غياب الحضور بشكل ملحوظ، وذلك لعدم ملائمة مكان العرض وانخفاض درجات الحرارة.

يستضيف المهرجان فى دورته الثالثة، 100 ضيف من لبنان وفلسطين وسوريا والسعودية والإمارات والبحرين وعمان والهند والصين وكوريا واليابان وأرمينيا وفيتنام وتايلاند وأندونيسيا، ويشارك فى فعالياته 60 فيلما فى مختلف المسابقات والبرامج، فى 5 مسابقات رسمية روائية طويلة وتسجيلية طويلة وتحريك طويل وقصير ومسابقة لأفلام الطلبة، بمشاركة 17 محكما، من بينهم 10 أجانب، من أبرز الضيوف رئيس لجنة التحكيم المخرج الصينى شيا فى، وهو من أهم المخرجين الأسيويين وحصلت أفلامه على العديد من الجوائز من بينها الدب الذهبى والفضى بمهرجان برلين، ويشارك فيلم روائى مصرى بالمسابقة، وآخر سورى طويل، ولا يوجد أى فيلم فى المهرجان عرض فى مصر من قبل فى أى من المهرجانات.