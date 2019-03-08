شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين أعلى سور منزل فى أخطر جلسة تصوير بوسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة ميرهان حسين، لجلسة تصوير غريبة من نوعها بسبب خطورتها، حيث صعدت أعلى سور سطوح منزل، موضحة أن "الفوتو شوت" كان فى غاية الخطورة بسبب الارتفاع، وتم ذلك فى منطقة وسط البلد.



ميرهان حسين

يذكر أن النجمة ميرهان حسين تواصل تصوير مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى تشويقى.