شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله لـ"الخليج 365": تعودت على شائعة وفاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفنان صلاح عبد الله على شائعات وفاته فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" قائلا: "تعودت على الشائعة دى باستمرار، وفوجئت وأنا فى التصوير بكم هائل من التليفونات". وأضاف صلاح عبد الله: "الحمد لله يبقى حب الناس هو أهم شىء بالنسبة لى" وطمأن الفنان صلاح عبد الله جمهوره بعد شائعات وفاته بصورة سيلفى جمعته بالفنان عزت العلايلى، من كواليس "قيد عائلى" وعلق: "الآن من موقع التصوير مع العملاق وسنة أولى سيلفى.. مسلسل قيد عائلى.. اطمنوا بحبكم". كان الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون، وقال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": الفنان صلاح عبد الله بخير ويتمتع بصحة جيدة.. ومتواجد حاليا فى بيته وسط أسرته". من ناحية أخرى يواصل الفنان صلاح عبدالله تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "هوجان" مع النجم محمد إمام وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل. ويجسد صلاح عبدالله ضمن أحداث العمل شخصية تدعى "بهلول الحمش" الذى يتولى تربية الفنان محمد إمام منذ الصغر ويسعى بطريقة غير مباشرة لاستغلاله فى عدة أنشطه مختلفة، ومع ملاحظته للقوة الخارقة التى يتميز بها إمام أطلق عليه اسم هوجان.

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