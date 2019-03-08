شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول ظهور للفيل الصغير "Baby Mine" فى تريلر جديد لفيلم "Dumbo" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة ديزنى تريلر رسمى جديد لـ فيلم الأنيمشن العائلى Dumbo ، المقرر طرحه خلال فى 29 مارس الجارى، فى الولايات المتحدة الأمريكية، وظهر لأول مرة في التريلر الفيل الصغير الذى أطلقوا عليه اسم "Baby Mine".

الفيلم من بطولة إيفا جرين، وكولين فاريل، ومايكل كيتون، وداني ديفيتو، وكميل ليميسويسكي، وآلان أركين، وجوزيف جات، وساندى مارتن، وشارون روني ، ومن إخراج تيم بيرتون، وتأليف إهرين كروجر.

وتدور قصة الفيلم حول هولت نجم السيرك لكنه ذهب إلى الحرب وعندما عاد كان قد غيره بشكل رهيب، وقرر مالك السيرك ماكس ميديتشي أن يستأجره لرعاية دامبو، فيل حديث الولادة الذى جعلته أذنه الضخمة من الأسهم الضاحكة في فرقة السيرك المتعثرة، ولكن عندما يكتشف أولاد هولت أن دامبو يستطيع الطيران، فإنهم يقررون جعله نجما لامعا في عرض من عروض السيرك.