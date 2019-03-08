صورة| المخرج محمد سامي من داخل المستشفى: "الحمد لله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر المخرج محمد سامي، صورة له على فراش أحد المستشفيات ليطمئن بها جمهوره على صحته.

وكتب سامي في تعليقه على الصورة: "الحمد لله أنا كويس وشكرا لكل الناس اللي سألت عليا".

يُذكر أن المخرج محمد سامي يصور مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة أحمد السقا إلى جانب مي عمر وإدوارد وإنجى المقدم وعفاف رشاد، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي. ​