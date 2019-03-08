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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر المخرج محمد سامي، صورة له على فراش أحد المستشفيات ليطمئن بها جمهوره على صحته.
وكتب سامي في تعليقه على الصورة: "الحمد لله أنا كويس وشكرا لكل الناس اللي سألت عليا".
يُذكر أن المخرج محمد سامي يصور مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة أحمد السقا إلى جانب مي عمر وإدوارد وإنجى المقدم وعفاف رشاد، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| المخرج محمد سامي من داخل المستشفى: "الحمد لله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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