أحلام توجه رسالة لجمهورها في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة أحلام، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لبوستر حفلتها يالسعودية المقرر 22 مارس الجاري.

وكتبت أحلام في تعليقها على البوستر: "أسعدني إقامة حفل في مدينتي الرياض وأسعدني الإقبال الكبير على هذا الحفل، وأسعدني نفاد كل التذاكر واللي راح يسعدني أكثر وأكثر إني قررت أعمل حفل ثاني باليوم التالي من الحفل بتاريخ 23 مارس شكرًا يا أهلي أهل السعودية الغاليين على محبتكم عمركم ماخذلتوني".

يُذكر أن الفنانة أحلام تضع اللمسات النهائية على ألبومها الجديد "أبتحداك"؛ استعدادا لطرحه قريبا، وطرحت منذ أيام كليب أغنية " كلمة زعل".