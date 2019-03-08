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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، صورة" سيلفي" تجمعه بالفنان الكبير عزت العلايلي من موقع تصوير مسلسل "قيد عائلي"، ليطمئن جمهوره بعد شائعة وفاته التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة من مساء أمس الخميس.
وعلق صلاح عبدالله على الصورة قائلًا: "الآن من موقع التصوير مع العملاق وسنة أولى سيلفي، مسلسل "قيد عائلي"، اطمنوا بحبكم".
وكانت شائعة انتشرت مساء أمس الخميس بوفاة الفنان صلاح عبدالله، إلا أن نقابة المهن التمثيلية سارعت بنفي الخبر، وقرر صلاح عبدالله نفيه أيضا ولكن على طريقته.
يذكر أن "قيد عائلي" ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة، التي ستعرض في 45 حلقة. وهو عمل من بطولة كل من عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، صلاح عبد الله، سيمون، ميرهان حسين، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعي، أحمد التهامي، وعدد من الفنانين الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعة وفاته.. صلاح عبدالله يطمئن جمهوره بسيلفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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