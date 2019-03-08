كندة علوش بالأبيض والأسود ونجلاء بدر مع أجدع صديق .. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة..

كندة علوش ناعمة

نشرت الفنانة السورية كندة علوش، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتطبيق الأبيض والأسود.

بوسي شلبي في مدريد

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من العاصمة الإسبانية مدريد.

إيمي زكريا وصديقتها

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بصديقتها العروس.

كريم عفيفي واللمة الحلوة

نشر الفنان كريم عفيفي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام صورة تجمعه بالفنان الشاب محمد عبد الرحمن ومحمد أنور ومصطفى بسيط ومحمود البزاوي والشيف علاء الشربيني وعلق عليها:"اللمة الحلوة".

نجلاء بدر وأحمد رزق

نشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بصديقها الفنان أحمد رزق، واصفة إياه بأجدع صديق في العالم.

سيلفي إيساف

نشرت الفنان إيساف، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة له، وعلق عليها "اضحك فالضحك عدوى".

العسيلي وصور مجمعة

نشر الفنان محمود العسيلي، عبر صفحته الرسمية بموقعي تويتر وإنستجرام، صور مجمعة للقطات من حفلاته.

إيمان العاصي وصورة جديدة

نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

كارول سماحة وسط الجليد

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وسط الجليد.

ريم البارودي في جينيف

نشرت الفنانة ريم البارودي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بمدينة جينيف السويسرية.