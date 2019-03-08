محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

نشر موقع "الخليج 365" يوم الخميس 7 مارس، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية، منها خبر وفاة أرملة الفنان حمدي أحمد، الاحتفال بذكرى ميلاد الفنانة كوكا، وإحياء ذكرى رحيل الفنان حمدي غيث، الفنان اللبناني نيقولا معوض يكشف عن سبب تردده في قبول مسلسل "طلعت روحي"، والفنان محسن منصور يحسم موقفه من الترشح في انتخابات النقابة التمثيلية، وغيرها من الأخبار التي نستعرضها في الصفحات التالية..

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| تطورات الحالة الصحية لنجل مها أحمد ونقل خالد سليم للمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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