مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية يغير موعد ومكان حفل الختام

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية تقديم موعد حفل ختام المهرجان الساعة الرابعة ونصف عصرا بدلا من 7مساءكما هو مقرر ونقل فاعليات الختام من قاعة المؤتمرات الي قرية بورتو السياحية مقر إقامة الصحفيين بدلا من فندق بيراميزا الاكثر جاهزية وذلك دون إخطار الصحفيين وترك هذه المهمة لمطعم القرية يخبرهم.

علي جانب آخر تبادل رئيس المهرجان المخرج مجدي أحمد علي وجمال زيادة رئيس الدورة السابقة اصدار البيانات وتبادل التهم بالفشل حيث أكد زائدة أن إدارة مهرجان شرم الشيخ للسينما الاسيوية سيتم تغيرها الدورة القادمة بالكامل بعد سوء التنظيم والإدارة في هذه الدورة واتهام احمد علي بمجاملة أصدقاءه وإقامتهم في

بيراميزا وإحضارهم بالطيران وترك معظم الصحفيين في بورتو .ورد احمد علي أن المهرجان هذه الدورة يستضيف اكثر من 500ضيف بينما العدد الدورة الماضية كان 150 ضيفا.

كانت اتهامات كثيرة طالت الدورة الحالية من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية منها سوء التنظيم وافلام المسابقات متوسطة المستوى وقلة عدد النجوم الحاضرين ولم يحفظ ماء وجه المهرجان سوي التكريمات وجاءت بشكل جيد بهالة صدقي ولطفي لبيب وعلي الغزولي