إليسا ونوال الزغبي ونجوى كرم حرب باردة اشعلها الجمهور

منذ إطلاق ألبوم الفنانة نوال الزغبي "كده باي" اندلعت حرب باردة بين جمهورها وجمهور الفنانة إليسا على تويتر، ازدادت حدة وتيرتها بعد الاحتفالية التي أقامتها شركة روتانا لنوال الثلاثاء الماضي.

وكان الخلاف قد بدأ الصيف الماضي، بعد ان اعلنت نوال عن طرحها قريبا لألبوم من ٨ اغان، وتساءل البعض عن سبب هذا العدد القليل، فأجابت نوال إن ٨ اغان افضل من ١٦ اغان " ما بتنسمع" الامر الذي اعتبره البعض لطشة من نوال لإليسا التي كانت قد أطلقت البوم " الى كل اللي بيحبوني" الذي يتضمن ١٦ اغنية

نوال عادت وبررت انها لم تكن تقصد اليسا، إلا ان بعض الصحافة اللبنانية حاولت إزكاء الخلاف، وادخلت على الخط الفنانة نجوى كرم، التي اقامت لها روتانا احتفالية لانضمامها من جديد إليها، وساندتها نوال التي عادت وأقامت لها الشركة حفلة قبل يومين، بينما لم تقم الشركة حفلة لإليسا رغم انها ضربت رقما قياسيا في عدد المشاهدات على يوتيوب.

وقد عمدت اليسا الى عمل ريتويت لاستفتاء اجراه الحساب الساخر عديلة على تويتر طلب من متابعيه اختيار نجمة روتانا الاولى بين نوال ونجوى واليسا، التي فازت بالاستفتاء.

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كما عادت اليسا ونشرت صورة قديمة لها مع سالم الهندي رئيس شركة روتانا، للتأكيد على علاقتها الجيدة بالشركة.

ثم نشرت حكمة للاديب الكبير نجيب محفوظ يتحدث فيه عن التسامح، ومقولة السيد المسيح الشهيرة " احبوا اعداءكم".

واستمر فانز الفنانات في التراشق حول نجمة روتانا الاولى، في حين التزمت نجوى الصمت، واكتفت نوال بالرد على سؤال في احتفاليتها اكدت فيه على علاقتها الجيدة بإليسا.