كتب امير فتحي في الجمعة 8 مارس 2019 12:52 صباحاً -

احتفلت الفنانة المصرية سهير رمزي بعيد ميلادها في أحد الكافيهات بحضور زوجها رجل الأعمال علاء الشربيني وأصدقائها من الوسط الفني شهيرة وبوسي ودلال عبد العزيز وسمير صبري وأيضا الكابتن مجدي عبد الغني. Advertisements حرصت الفنانة شهيرة على حضور حفل عيد ميلاد صديقتها سهير رمزي وهي ترتدي غطاء للرأس “كاب”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر شهيرة تظهر بالكاب في عيد ميلاد سهير رمزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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