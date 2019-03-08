تامر حسني في نوبة ضحك هيستيرية.. شاهدوا ماذا حصل معه في حفل زفاف!

لم يتمكن النجم المصري تامر حسني من منع نفسه من الدخول في نوبة ضحك هيستيرية أثناء إحيائه إحدى حفلات الزفاف بإحدى الفنادق في محافظة الإسكندرية، بسبب أحد الأشخاص الحاضرين للحفل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الحفل، يظهر فيه النجم المصري وهو يغني وكان يرقص بقربه شاب بطريقة طريفة وكوميدية، وأدت حركاته إلى دخول تامر والفرقة الموسيقية في نوبة ضحك هستيرية وتوقف بعدها حسني عن الغناء لدقائق.

انتشر المقطع بكثافة على السوشيال ميديا ونال اعجاب الالاف من المتابعين وانهالت التعليقات الطريفة والمضحكة التي اثنت على العلاقة الطريفة التي تجمع تامر بجمهوره.

وفى سياق آخر، انتهى تامر من تصوير بعض مشاهده في أحداث فيلمه الجديد “كل سنة وأنت طيب” في لبنان، ومن المقرر أن يستكمل باقي المشاهد خلال الأيام المقبلة. ويشاركه في بطولته خالد الصاوي وزينة ومحمد سلام وآخرين وهو من قصة تامر حسني وسيناريو محمد عبد المعطي.