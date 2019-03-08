شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير الموسم الثالث من «Santa larita Diet».. وطرحه 29 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فريق عمل الموسم الثالث من المسلسل الأمريكى "غذاء سانتا كلاريتا - Santa " larita Diet من تصوير العمل كاملا وطرحه 29 مارس الجارى بعدد من القنوات والمنصات الإلكترونية العالمية، وذلك رغم الانتقاد الذى وجه للجزء الثانى إذ احتوى على مشاهد صادمة لدماء كثيرة ومصحوبة بضحك كانت سببا فى خروجه من الترشيحات للجوائز العالمية فى حفلى الجولدن جلوب والإيمى – بحسب بعض النقاد.

المسلسل من نوعية أعمال الرعب الكوميدى إعداد فيكتور فريسكو بطولة تيموثى أوليفانت ودرو باريمور وتدور قصته حول الزوجين شيلا وجول يعيشان فى سانتا كلاريتا بولاية كاليفورنيا الأمريكية حياة طبيعة حتى تأخذ حياتهما منعطفا مفاجئا، إذ تتحول شيلا إلى زومبى تتغذى على لحم البشر.