شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشخص الذى يخطف ياسمين عبد العزيز فى "الملكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة ياسمين عبد العزيز مشاهدها فى مسلسل "الملكة"، الذى تنافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، ونكشف عن الشخص الذى يقوم بخطف بطلة العمل وهو الفنان إيهاب فهمى، لعدم رغبة ياسمين فى تنفيذ ما يطلبه منها حيث يجسد فهمى شخصية رجل أعمال شرير خلال الأحداث.





وفى السياق ذاته يصور المخرج حسام على حوالى 15 ساعة يوميا، من أجل الانتهاء من تصوير الحلقات الأولى، حيث أوشك فريق العمل على انتهاء تصوير الأسبوع الرابع من المسلسل حتى الآن.

مسلسل "الملكة" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

"الملكة" يسجل التعاون الثانى بين ياسمين عبد العزيز وشركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما مسلسل "هربانة منها" رمضان قبل الماضى وخاضت به أولى بطولاتها فى الدراما.