شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تشارك فى احتفالية محمد عبد الوهاب بـ"فكرونى وفى يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة مروة ناجى فى احتفالية دار الأوبرا المصرية بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الجمعة، وتقدم فاصلا غنائيلا تؤدى خلاله أغنيتين أولهما "فى يوم وليلة" للفنانة وردة، و"فكرونى" لكوكب الشرق أم كلثوم.

ومن ناحية أخرى أعربت مروة ناجى عن سعادتها بردود الأفعال بعد ظهورها كضيفة شرف فى مسلسل "أهو ده اللى صار" وجسدت فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم.

وتحتفل دار الأوبرا المصرية، بذكرى ميلاد عبد الوهاب، بحفل لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى فى الثامنة مساء الجمعة على المسرح الكبير.

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال التى أبدعها عبد الوهاب منها: "آه منك يا جارحنى، وقدرت تهجر، توبة، لست قلبى، ع اليادى، إلا أنت، لا تكذبى، "، أداء نهاد فتحي، محمد متولى، آيات فاروق .

محمد عبد الوهاب ولد فى 13 مارس بحى باب الشعرية بالقاهرة وهو أحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بموسيقار الأجيال، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائى، بدأ حياته الفنية مطربا بفرقة فوزى الجزايرلى عام 1917 وفى عام 1920 درس آلة العود بمعهد الموسيقى العربية.