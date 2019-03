فاتن لا تحتاج دوبلاج ورشدي أباظة يغني وسامية جمال ترقص.. نجوم زمان في السينما العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم 7 مارس ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة "كوكا" التي وُلدت عام 1917، واشتهرت بأدوار المرأة البدوية، من أبرز أعمالها فيلم "رابحة" مع بدر لاما وسراج منير، وفيلم "عنترة بن شداد" مع فريد شوقي، وفيلم "أونكل زيزو حبيبي" مع محمد صبحي.

وأثناء عمل نيازي مصطفى في ستوديو مصر كمونتير، تعرف على الفنانة الراحلة "كوكا"، حيث كانت تعمل في نفس المجال، فقام بخطبتها، وبعدها بفترة رشحها أحد المخرجين البريطانيين لبطولة فيلم "Jericho - تاجر الملح" بعد أن نالت إعجابه بدور الفتاة السمراء في المسرحية الأمريكية "صندوق الدنيا"، وبعد قيامها ببطولة الفيلم، عُرض عليها العديد من أدوار البطولة، ما استوجب إقامتها خارج البلاد، لكن خطيبها نيازي مصطفى "وقتها"، رفض هذه العروض وطالبها بالعودة إلى مصر، فعادت وتزوجت منه.

ونرصد لكم في هذا التقرير فنانين مصريين من الزمن الجميل شاركوا في أفلام عالمية.

عمر الشريف

لا يمكن الحديث عن فناني الزمن الجميل ممن شاركوا في السينما العالمية إلا ونتحدث عن الفنان عمر الشريف الذي يُعد واحد من أشهر ممثلي مصر في كل العصور، والذي قدم عشرات الأعمال في هوليوود منها: "Monsieur Ibrahim and the Flowers of the Koran، و"Lawrence of Arabia".

رشدي أباظة

شارك الفنان رشدي أباظة ككومبارس متكلم في فيلم أمريكي بعنوان Valley Of The kings، أو "وادي الملوك"، أخرجه المخرج العالمي روبرت بيروش، ومن بطولة روبرت تايلور، والممثلة الجميلة إليانور باركر، وكارلوس تومبسون.، وتم إنتاج الفيلك في عام 1954، ولم يظهر أباظة في الفيلم إلا ثواني بدور رجل صعيدي يغني " بلدي يا بلدي.. وأنا نفسي أروح بلدي".

عادل أدهم

شارك الفنان عادل أدهم في عدة أفلام مننها فيلم "مهمة سرية في الشرق الأوسط، والذي أِتركت فيه الفنانة سميرة أحمد ونجوى فؤاد، وفيلم "Flatfoot in Egypt "، والذي تم عرضه في إيطاليا 1980.

سامية جمال

ظهرت سامية جمال في فيلم "Valley Of The kings، في مشهد راقص قصير، وروج صُناع الفيلم له برقصة سامة جمال تحت عنوان"سامية جمال في رقصة الحورية"، وعلى الرغم من قيام سامية جمال ببطولة فيلم " نشالة هانم" إلا أنها ظهرت في هذا الفيلم ككومبارس.

أحمد رمزي

أحمد رمزي ظهر في عام 1962 في دور صغير في الفيلم الإيطالي "Il Figlio di Spartacus.

جميل راتب

ربما تعرف الفنان الكبير جميل راتب الذي وُلد في العام 1926، ولكن ربما لا تعرف أنه بدأ حياته في السينما العالمية قبل أن يقدم أول أدواره في مصر.

بدأ "راتب" التمثيل في الخارج مع فرقة مسرحية فرنسية، وكان يعيش في فرنسا، وفي عام 1951، جاء إلى مصر مع الفرقة الفرنسية الكوميدية "فرانسيز"، التي كان عضوا فيه، لتقديم عروض مسرحية متنوعة، وشارك في عرض مسرحية "الوريث" مع تلك الفرقة الفرنسية عام 1952.

شارك جميل راتب بدور صغير، عام 1962، في الفيلم الأمريكي الشهير Lawrence of Arabia مع الفنان عمر الشريف، وعاد إلى مصر وبدأ المشاركة السينمائية بها في السبعينات.

فاتن حمامة

فاتن حمامة، في الفيلم الأمريكي "القاهرة"، Cairo، من بطولة جورج ساندرز، وقدمت فاتن دور فتاة تدعى أمينة، وكانت جيدة للغاية في نطقها للغة الإنجليزية، ولم تكن بحاجة إلى دوبلاج لصوتها مثل بعض العرب الذين شاركوا في أفلام أجنبية.

شارك عدد من الفنانين المصريين منهم "يحيى شاهين، وسميرة أحمد، وشكري سرحان، وليلى فوزي، وحسن يوسف، وغيرهم في الفيلم الإيطالي Il Figlio di Cleopatra، "ابن كليوباترا"، عام 1964.