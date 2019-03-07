محمد محسن وهبة مجدي ضيفا برنامج "معكم" مع مني الشاذلي

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في حلقتي اليوم الخميس وغد الجمعة، من برنامجها "معكم" الذي تقدمه على قناة CBC، محمود موسى الصياد المصري الذي أنقذ عشرات المواطنين من الحريق الذي دمر ٣ مدن يونانية في أغسطس الماضي، في أول ظهور له على قناة مصرية.

وتستضيف منى الشاذلي كلا من الفنان محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي في لقاء خاص يستمر حتى حلقة الجمعة من البرنامج، وتتحدث خلاله هبة عن هوايات محسن الغريبة ومنها حبه لجمع التحف والأنتيكات، وتفسر لماذا تلك الهواية تثير رعبها في بعض الأحيان، كما يتحدث محسن عن فكرة جلسة التصوير التي تم نشرها مؤخرا، والتي كانا يرتديان خلالها ملابس مصنوعة من قصاصات الأقمشة المتبقية من مصانع الملابس.

وخلال اللقاء يتنافس الضيفان على تحصيل النقاط خلال فقرات التحدي، حيث تشاركا مجموعة عدد من الألعاب التليفزيونية التي تنوعت بين الغناء والإجابة على الأسئلة التنافسية، بينما تألق محسن في تقديم دور "سي السيد" الذي لعبه أمام هبة التي جسدت شخصية "أمينة" في مشهد يستعرضانه خصيصًا على جمهور البرنامج.

ويذاع برنامج "معكم" من الأربعاء إلى الجمعة في التاسعة مساءً.

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