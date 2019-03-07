شكرا لقرائتكم خبر عن شارموفرز تحتفل بألبومها الجديد مع الحضرة وإسلام شيبسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل فرقة شارموفرز بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام"، عبر حفل جماهيرى كبير يحتضنه مسرح المنارة فى التجمع الخامس، وذلك فى تمام الخامسة مساء غدٍ الجمعة، بمشاركة دى جى إيه كى والموزع الموسيقى إسلام شيبسى والمطرب أحمد أبايزيد.

وتقدم شارموفرز العرض اللايف الأول لجميع أغنيات ألبومها الثانى "انفصام"، والذى يأتى بعد غياب قرابة 4 سنوات عن أول ألبوماتها "بارانويا"، وأطلقت منه حتى الآن 8 أغنيات بشكل منفرد، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام"، ومن بعدها أغنيات "رقصت" و"دنيا" وأغنية "حوا" التى ظهرت منذ يومين، وأغنية "جمال الوجود" والتى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى، إضافة إلى أغنيتي "زامبا" و"مفقتد الحبيبة" التى تم إطلاقهما بشكل فيديو كليب خلال العام الماضى.

وتأتي هذه الحفلة فى مطلع جولة حفلات غنائية تسعى شارموفرز تقديمها بمناسبة الاحتفال بالألبوم الجديد.

وتعتبر الحضرة أول فرقة غنائية مستقلة تعتمد تيمة الحضرة الصوفية فى الغناء بالأداء الجماعى المبنى على فكرة الابتهالات والإنشاد الدينى، ومن أشهر أعمالها "بردة البوصيرى" و"إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى"، في حين يعد إسلام شيبسي أحد أبرز الموسيقيين في مجال المهرجانات الشعبية والمزيكا الإلكترونيك، وشارك فى آخر أغانيه "مش هقدر حد"، مع المطرب شعبان عبد الرحيم ومغنى الراب أبيوسف، بينما عرف أبايزيد في مجال المزيكا البديلة بكونه الفوكال الرئيسى فى فرقة هاويدرو، من اوائل التجارب الغنائية المعتمدة على نوعية موسيقى الريجى.